شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل شرق نابلس

الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل شرق نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم أربعة منازل في بلدة روجيب شرق محافظة نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال ترافقها دورية تابعة للإدارة المدنية اقتحمت منطقة خلة راجح في روجيب، وسلمت المواطنين إخطارات بوقف بناء عدد من المباني بدعوى وقوعها في المنطقة (ج).

وتضمنت الإخطارات وقف أعمال البناء، وإعادة المكان لما كان عليه.

وتعود المنازل المستهدفة للمواطنين ساهر عجوري، ورافع عديلي، وزكريا عيسى، وعزام الخراز.

وتقع قرية روجيب جنوب شرق نابلس، وتبعد عن مركز المدينة 5 كم، وتعتبر من أقرب القرى المحيطة بالمدينة. 

ويعاني أهل القرية من بعض الصعوبات والتي تتمثل بعدم قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم من أجل زراعتها أو قطف الزيتون وذلك بسبب قرب هذه الأراضي من مستوطنة ايتمار والمقامة شرقي القرية.

وتأتي عمليات الهدم التي تستهدف منشآت ومنازل المواطنين في إطار المشروع الاستيطاني في مستوطنة "ايتمار" ومنع التوسع الفلسطيني في المنطقة.

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