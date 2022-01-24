البرديني: اهالي النقب ايقونة تحدي حفرت في الذاكرة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنقال سليم البرديني الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية ان ثبات وتمسك أبناء شعبنا في النقب بأرضهم سيبقى عنوان وأيقونة تحدي حفرت في الذاكرة الفلسطينية وسيبقون شوكة في حلق الاحتلال، وتحوّلوا إلى الدليل الحي الباقي شاهدًا على جرائم النكبة والتطهير العرقي التي ارتكبت بحق شعبنا.وأضاف الأمين العام خلال اتصال هاتفي مع اهل النقب ان تغول سلطات الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا ومواصلة اليمين المتطرف اطلاق دعوات تحريضية علنيا وتفاخر وزيرة داخلية الاحتلال ايليت شاكيت بقمع شرطة الاحتلال للفلسطينيين في النقب ، بهدف سرقة ما تبقى من الارض الفلسطينية واستخدامها لصالح عمليات الاستيطان والتوسع الاستعماري وتعمقها نظام الفصل العنصري الذي أصبح اليوم أعمق وأكثر تغولا بفعل تحالف القوى العنصرية الصهيونية وبثها سموم فكرها العنصري المستمرة لمواصلة سياسة القتل والسرقة واغتصاب الحقوق الفلسطينية والمضي قدما لتطبيق مخططات ضم الضفة الغربية والاغوار الفلسطينية.جاء ذلك خلال زيارة وفد من الجبهة العربية الفلسطينية ترأسه عضو المكتب السياسي سعيد شويكي وضم كل من مسؤول محافظة القدس فايز اصلان ومروان الشلودي عضو قيادة القدس لخيمة الاعتصام بقرية النقب والتي هدمها الاحتلال وللتضامن مع أهلنا هناك.ومن ناحيته توجه سعيد شويكي بالتحية الى أبناء شعبنا في الداخل المحتل وخاصة اهل النقب الذين يتمسكون بحقهم بأرضهم ودفاعهم عنها، مؤكدا على أهمية وحدة شعبنا بكافة اطيافه في وجه الاحتلال ونضاله الوطني ومقاومة الاحتلال وإجراءاته العنصرية وحتى تحقيق كامل اهداف شعبنا الوطنية الثابتة في الحرية والاستقلال وهو حق أصيل كفلته كافة المواثيق الدولية.