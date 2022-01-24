شؤون فلسطينية

إصابة جندي إسرائيلي خلال مواجهات في مخيم قلنديا

إصابة جندي إسرائيلي خلال مواجهات في مخيم قلنديا
رام الله - دنيا الوطن
أصيب جندي إسرائيلي وثلاثة مواطنين خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة اليوم الاثنين.

 وقال شهود عيان إن أحد جنود الاحتلال أصيب بحجر في رأسه خلال المواجهات في المخيم مما تسبب له بجرح استدعى نقله للعلاج.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط واحدة بالرأس والأخرى بالظهر لشابين خلال المواجهات، وتم نقلهما إلى مستشفى رام الله الحكومي.

 كما أصيب سائق حافلة عالقة عند مدخل مخيم قلنديا بجروح في وجهه إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاص المعدني نحو زجاج الحافلة.

وكانت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتقلت الشاب أحمد امطير، بعدما اعتدت عليه بالضرب المبرح وزجت به في إحدى عرباتها العسكرية.

وأظهرت مشاهد مصورة، إغلاق قوات الاحتلال المدخل الرئيسي للمخيم، ومنع حركة المركبات في الاتجاهين، الأمر الذي أحدث ازدحاما مروريا شديدًا في ظل تساقط المطر والأجواء الباردة جدًّا.

 ويبعد مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين نحو عشرة كيلومترات إلى الشمال من قلب مدينة القدس المحتلة، ويفصله عنها على بعد نحو 300 متر حاجز عسكري يعتبر شريان الحياة للسكان الفلسطينيين بين مدينتي رام الله والقدس.

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