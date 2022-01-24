شؤون فلسطينية

"الفلسطينية للكهرباء" تزوّد كهرباء الشمال بقدرة إضافية وتستمر بالمرحلة الثانية من مشروع مغذيات طولكرم

"الفلسطينية للكهرباء" تزوّد كهرباء الشمال بقدرة إضافية وتستمر بالمرحلة الثانية من مشروع مغذيات طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
استجابات الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء لطلب شركة كهرباء الشمال بتزويدها بشكل عاجل بقدرة إضافية (10) ميجافولت أمبير؛ لتغذية المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، ما يؤدي إلى تحسين الخدمة والحد من الانقطاعات في قرى سالم ودير الحطب وعزموط.

وعملت طواقم الشركة على تشغيل خطّ مغذي خامس بقدرة (10) ميجافولت أمبير من محطّة صرّة؛ لتغذية أحمال شركة كهرباء الشمال، ولسدّ العجز لمنطقة شرق نابلس؛ ما يؤدي إلى تحسين الخدمات للمواطنين، والحدّ من الانقطاعات الكهربائيّة، كما يسدّ العجز خصوصًا في ظلّ المنخفضات الجويّة في البلاد.

وتستمر الشركة باستكمال أعمال المرحلة الثانية من أصل ثلاث مراحل، من مشروع مغذيّات طولكرم من محطّة صرّة، بعد اتخاذ الإجراءات والتراخيص اللازمة.

وتعمل طواقم الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، بشكل مستمر، على مدار الساعة لتلبية احتياجات المواطنين، في ظلّ المنخفضات الجوّية.

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&#34;الفلسطينية للكهرباء&#34; تزوّد كهرباء الشمال بقدرة إضافية وتستمر بالمرحلة الثانية من مشروع مغذيات طولكرم

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