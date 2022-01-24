الاحتلال يهدد شقيق الشهيد الهذالين بعد اقتحام منزله في الخليل



وأوضح أن ضباط الاحتلال وجهوا له تهديدات على خلفية تلقيه اتصالات تعزية من الخارج بعد استشهاد شقيقه سليمان.



واستشهد، أيقونة المقاومة الشعبية، الشيخ سليمان الهذالين يوم الاثنين الماضي متأثراً بجراحه الخطرة التي أصيب بها بعد دهسه بمركبة تابعة لقوات الاحتلال عند مدخل قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل.



وفي اتصال هاتفي مع عائلته أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران أن الشيخ سليمان ترك بصمة وأثرًا واضحًا لدى شعبنا الفلسطيني.



وعبر بدران عن فخر حماس واعتزازها بوجود شخص مثل الشيخ سليمان بين أبناء شعبنا المقاومين، ناقلاً تعازي المكتب السياسي للحركة لعائلته وأهل منطقته ومحبيه وأبناء شعبنا كافة.



كما خصت حركة حماس الشهيد الهذالين ببيان وصفته فيه بأيقونة المقاومة الشعبية في فلسطين، وأكدت أن دماءه ستكون وقودًا يعاظم قوة المقاومة الشعبية في ضفتنا الأبية.



وقالت الحركة في بيانها: “يرحل شيخ المقاومة الشعبية بعد مسيرة طويلة من الصمود في أرضه، ومواجهة الاحتلال بعكازه، وصدره العاري، في حالة وطنية سيذكرها التاريخ المقاوم بمداد من نور، وستهتدي بسيرته أجيالنا الشابة في مواجهة الاحتلال الغاشم”.



رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال اليوم الاثنين منزل الشيخ إبراهيم الهذالين شقيق الشهيد سليمان الهذالين بمسافر يطا جنوب الخليل.وقال الهذالين إن قوات الاحتلال التي اقتحمت منزله قامت بالتحقيق معه واستجوابه ميدانيًا.