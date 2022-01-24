شؤون فلسطينية

مواجهات عنيفة واعتقال شاب خلال اقتحام الاحتلال مخيم "قلنديا"

مواجهات عنيفة واعتقال شاب خلال اقتحام الاحتلال مخيم "قلنديا"
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، قبل ظهر اليوم الاثنين.

وأفادت مصادر محلية أنَّ قوات الاحتلال، التي اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة، اعتقلت الشاب أحمد امطير خلال المواجهات التي اندلعت في قلنديا، بعدما اعتدت عليه بالضرب المبرح وزجت به في إحدى عرباتها العسكرية.

وأظهرت مشاهد مصورة، إغلاق قوات الاحتلال المدخل الرئيسي للمخيم، ومنعت حركة المركبات في الاتجاهين، الأمر الذي أحدث ازدحاما مروريا شديدًا في ظل تساقط المطر والأجواء الباردة جدًّا.

ويبعد مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين نحو عشرة كيلومترات إلى الشمال من قلب مدينة القدس المحتلة، ويفصله عنها على بعد نحو 300 متر حاجز عسكري يعتبر شريان الحياة للسكان الفلسطينيين بين مدينتي رام الله والقدس.

ورغم قرب المخيم من مدينة القدس، عدا عن أن أصول عدد من العائلات فيه تعود لقرى فلسطينية قضاء المدينة المقدسة، إلا أنهم غير قادرين على دخولها إلا بعد عبور الحاجز، وبتصاريح إسرائيلية، وبعد عمليات تفتيش دقيقة.

ولم تتوقف معاناة الفلسطينيين في قلنديا على حياة اللجوء المكتظة بقصص الفقر والبطالة، بل تعدتها إلى إحاطة الجدار الفاصل الذي شيدته دولة الاحتلال، بالمخيم، بالإضافة لوقوعه قرب حاجز قلنديا العسكري، الذي يفصل الضفة عن القدس.

وبحكم قربه من حاجز قلنديا، يبقى المخيم نقطة احتكاك دائمة، ومشتعلة، حيث يشهد الكثير من المواجهات بين سكانه وقوات الاحتلال.

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