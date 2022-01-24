الشؤون المدنية تنشر أسماء دفعة جديدة من الحاصلين على الهويات
أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، اليوم الأحد، عن دفعة جديدة من اسماء المواطنين الحاصلين على موافقات لم الشمل للحصول على الهويات الفلسطينية في المحافظات الشمالية والجنوبية.
وقال حسين الشيخ، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في بيان له: متابعة لما اعلنا عنه بتاريخ 30/08/2021 حول التفاهمات التي تمت بيننا وبين الجانب الاسرائيلي، والتي بموجبها أعيد العمل بهذه الملفات، حيث تم الاتفاق مؤخرا بين الجانبين على أن يتم تسوية أوضاع 10000 مواطن فلسطيني تشمل موافقات هويات جديدة وتغيير عنوان، وبناء عليه وبموجب هذه التفاهمات".
وأضاف: "بعد اجتماع عمل كان لي مع اللواء غسان عليان نوقشت فيه العديد من القضايا وكجزء من تنفيذ الخطوات المتفق عليها بين الجانبين في اجتماع الرئيس محمود عباس مع الوزير غانتس، فإنني أعلن اليوم عن استقبال دفعة جديدة من موافقات الهويات لمن دخلوا الى فلسطين ولم يحصلوا على الهوية الفلسطينية حيث حصلنا اليوم على عدد 500 موافقة تشمل طلبات للمتقدمين من المحافظات الشمالية للحصول على الهوية وجواز السفر الفلسطيني".
وتابع الشيخ: "مرة أخرى فإنني أؤكد وكما وعدنا بأننا مستمرون في المتابعة الدائمة من أجل انجاز وفي الأيام القادمة ما تبقى من الأسماء التي ارسلت في الكشوفات للجانب الاسرائيلي والتي تشمل الهويات وتغيير العنوان من جميع محافظات الوطن".
وختم حسين الشيخ بالقول: "بناء على ذلك أُعلن أن الهيئة العامة للشؤون المدنية بكافة مديرياتها في المحافظات الشمالية ستكون مفتوحة اعتبارا من اليوم الاثنين 24/01/2022 لتسليم رسائل الموافقة الخاصة بالفئة المعلن عنها أعلاه وذلك من أجل التوجه الى مكاتب الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية لاتمام اجراءات استصدار الهوية وجواز السفر الفلسطيني".
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