سلطة الأراضي: إزالة تعديات على أكثر من30 دونمًا من الأراضي الحكومية شرق القرية السويدية

رام الله - دنيا الوطنسلطة الأراضي تزيل تعديات على الأرضي الحكومية الواقعة على الشريط الحدودي غرب رفحقالت سلطة الأراضي: إنه بالتعاون مع قوات الشرطة الفلسطينية تمكنت طواقم التفتيش والمتابعة في سلطة الأراضي من إزالة تعديات زراعية واكشاك وبيوت قيد الانشاء ومزارع على أكثر من 30 دونما من الأراضي الحكومية الواقعة شرق القرية السويدية قرب الحدود الفلسطينية المصرية غرب رفح.وقالت سلطة الأراضي في بيان لها ان التعديات التي جرت إزالتها في المنطقة العازلة هي تعديات حديثة.وأكد رئيس سلطة الأراضي المستشار عماد الباز على استمرار سلطة الأراضي في إزالة التعديات ومنع اي تعديات جديدة ووقف النزيف في الأراضي الحكومية وحماية المال العام من السلب مشددا في الوقت ذاته على استمرار سلطة الأراضي في عملها بإزالة التعديات واتخاذ المقتضي القانوني بحق المتعدين بالتعاون مع النيابة العامة.وأوضح الباز ان العمل جاري بكل قوة وحزم للحفاظ على مستقبل الاجيال القادمة وحقهم بالاستفادة المشروعة من الاراضي الحكومية التي تخصص لبناء المدارس والمستشفيات والحفاظ على الاراضي الزراعية لتوفير ودعم السلة الغذائية في قطاع غزة.