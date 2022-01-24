وفدان مصريان "أمني وهندسي" يزوران قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، اليوم الإثنين، أن وفدين مصريين "أمني وهندسي" سيصلان إلى قطاع غزة لمتابعة إعادة الإعمار وبحث عدد من الملفات المشتركة.وقال حازم في تصريح صحفي: إن هناك زيارة لوفدين من مصر إلى قطاع غزة أحدهما هندسي يتابع مشاريع إعادة الإعمار المصرية الحاصلة في القطاع، وآخر وفد أمني لاستمرار الاتصالات ما بين الفصائل والأشقاء في مصر بما يخدم مصالح شعبنا الفلسطيني ويخفف من أثار الحصار.يشار إلى أن اللجنة المصرية بدأت ببناء أول مدينة مصرية في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع وتتضمن إنشاء 500 وحدة سكنية.كما تبني مدينة ثانية بالقرب من مدينة الزهراء وسط القطاع على مساحة 140 دونما، والمدينة الثالثة غرب جباليا على مساحة 50 دونما.