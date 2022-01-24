شؤون فلسطينية

الشخرة: الحالة الوبائية بفلسطين خطيرة وسنرفع توصياتنا للجهات المعنية

الشخرة: الحالة الوبائية بفلسطين خطيرة وسنرفع توصياتنا للجهات المعنية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق باسم وزارة الصحة كمال الشخرة اليوم الإثنين، أن الوضع الوبائي في فلسطين خطير جداً، وأن الإصابات المعلن عنها هي أقل بكثير مما هي على أرض الواقع.

وأضاف الشخرة للإذاعة الرسمية، أن اللجنة الوبائية سترفع توصياتها خلال الأسبوعين المقبلين إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الحالة الوبائية، كما أن نسبة الفحوصات الإيجابية تصل ما بين 20%-35% من مجمل العينات التي يتم سحبها.

وأشار الشخرة، إلى أن موجة البرد التي تمر بها فلسطين خلال هذه الأيام وحتى الفترة القادمة، تعتبر "مريحة" لانتشار فيروس كورونا، وبالتالي تسجيل أعداد أكبر.

ولفت إلى أن 90% من المصابين بفيروس كورونا الذين يدخلون إلى المستشفيات هم من الذين لم يتلقوا اللقاحات، فيما أن النسبة الباقية لمن تلقوا جرعة واحدة أو جرعتين.

وقال الشخرة، إن هناك إصابات سجلت بين الأطفال، وبين طلبة المدارس، فيما يتم التواصل مع وزارة التربية والتعليم لإغلاق صفوف أو شعب يتم فيها رصد إصابات بالفيروس.

وعبر عن مخاوفه من ارتفاع نسبة الإدخال إلى المستشفيات، حيث أدخل خلال الأيام الماضية 105 حالات وبعضهم وضع تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، محذراً من أن هذا الارتفاع يعتبر مؤشراً خطيراً يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة الوفيات.

وناشد الشخرة، جمهور المواطنين إلى التوجه لمراكز الفحص المنتشرة في جميع محافظات الوطن، خاصة لمن يشعرون بأعراض الفيروس المُعلن عنها، لافتاً إلى أن مراكز الفحص ستعمل حتى السادسة مساءً.

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