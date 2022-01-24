شؤون فلسطينية

قطاع غزة: 990 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قطاع غزة: 990 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا)، اليوم الإثنين،  بعد إجراء 2784 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت الوزارة في التقرير اليومي، تسجيل (990) إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 50 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، قائلة: "لا يوجد  حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية".

وأضافت أن إجمالي تراكمي للمصابين  194434 إصابة، إجمالي الحالات النشطة 3521 حالة، إجمالي المتعافين 189173 حالة.

وأكدت أن إجمالي الوفيات  1740 وفاة، إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى  75 حالة، إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 41 حالة.

وفيما يتعلق بالتطعيمات، بينت الوزارة: "إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1957960 جرعة، إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 571804 شخصا".

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