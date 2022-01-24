الإحصاء يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

رام الله - دنيا الوطنأعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينية، ارتفاع الصادرات خلال شهر تشرين ثاني من عام 2021 بنسبة 12% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 27% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 148.5 مليون دولار أمريكي.ارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر تشرين ثاني من عام 2021 بنسبة 10% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 84% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر تشرين ثاني من عام 2021. كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 20% مقارنة مع الشهر السابق.الواردات السلعيةارتفعت الواردات خلال شهر تشرين ثاني من عام 2021 بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 41% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 635.1 مليون دولار أمريكي.ارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر تشرين ثاني من عام 2021 بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 54% من إجمالي قيمة الواردات لشهر تشرين ثاني من عام 2021. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق.الميزان التجاري للسلع المرصودةأما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 1% خلال شهر تشرين ثاني من عام 2021 مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفع بنسبة 47% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2020، حيث بلغت قيمة العجز 486.6 مليون دولار أمريكي.