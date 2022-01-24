وزارة الأوقاف تُعلن أسماء شركات الحج والعمرة المؤهلة للعمل للموسم الحالي 2022

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الإثنين، عن أسماء شركات الحج والعمرة المؤهلة للعمل في مجال الحج والعمرة لهذا الموسم 1443هـ -2022م في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.ودعت الوزارة، في بيان نشرته اليوم الإثنين، المواطنين إلى عدم التعامل إلا مع الشركات المؤهلة من طرفها "حفاظًا على حقوقهم ومصالحهم وكي لا يتعرضون للاحتيال"، مشيرة إلى أنها ستتابع عمل شركات الحج والعمرة من أجل تقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين.وأكدت على أنها جاهزة لاستقبال أي شكوى أو ملاحظة بهذا الخصوص.يشار إلى أن وزير الأوقاف حاتم البكري، أعلن بالأمس، عن بدء موسم العمرة لهذا العام بعد موافقة السعودية على فتح المسار الإلكتروني الخاص بوضع التأشيرة على الجواز الفلسطيني بعد توقفه نتيجة لانتشار جائحة كورونا.وفيما يلي أسماء الشركات التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف: