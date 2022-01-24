شؤون فلسطينية

هيئة الاسرى: إدارة سجون الاحتلال تنكل بالأسير شادي هلسه أثناء اعتقاله

هيئة الاسرى: إدارة سجون الاحتلال تنكل بالأسير شادي هلسه أثناء اعتقاله
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين اليوم الاثنين ان الأسير شادي سلامة هلسه (30 عاماً) من عرب السواحرة، والمعتقل بتاريخ 8/12/2021، يعاني من آلام شديدة في أنفه إضافة إلى أوجاع شديدة في منطقة الظهر، كما يعاني الاسير هسلة من مشكلة حصر البول،  فيما تتعمد ادارة المعتقل بالمماطلة بتقديم العلاج اللازم له. وتكتفي بإعطائه المسكنات.

وتابعت الهيئة بأن الاسير هلسة تعرض الى الضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال أثناء اعتقاله، مما تسبب كسر في انفه، اضافة الى عدم وضوح الرؤية في عينه ، وضيق بالتنفس كما تعرض  للضرب على منطقة الرأس،  والرقبه.

وأكّدت الهيئة أن سلطات الاحتلال تمعن بسياسة الإهمال الطّبي المتعمّد بحقّ الأسرى، من خلال استخدام سياسات يشهدها الأسرى يومياً .

وتدين الهيئة سلطات الاحتلال الاسرائيلي  على هذه الجرائم وتدعوا كافة المؤسسات الدولية القانونية والانسانية منها للتدخل الفوري والعاجل لإطلاق سراح كافة الاسرى والمرضى منهم . 

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