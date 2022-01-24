الاحتلال يعتقل المقدسي محمد الغول ويفرغ منزله تمهيدًا لهدمه

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، حي راس العامود بالقدس المحتلة، وداهمت منزل المقدسي محمد سعيد الغول، وفرغته من محتوياته.وأفادت مصادر محلية أنّ قوات الاحتلال اعتقلت صاحب المنزل واقتادته مقيًّدًا بالسلاسل الحديدية، وفرّغت منزله من محتوياته وساكنيه؛ تمهيدًا لهدمه، بحجة عدم الترخيص.وتتبع سلطات الاحتلال الإسرائيلي أشكالا مختلفة من التضييق على السكان المقدسيين لإجبارهم على الرحيل القسري عن المدينة المقدسة وتركها لقمة سائغة للتوسع الاستيطاني.ومن أبرز تلك السياسات التي تصاعدت في السنوات الأخيرة بشكل محموم، مضاعفة إخطارات إخلاء وهدم البيوت في القدس المحتلة، بدعوى أنها غير مرخصة.