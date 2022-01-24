شؤون فلسطينية

الجبهة الشعبية تنعي شهيد إعادة الاعمار والبناء العامل المصري محمد جلال الشناوي

الجبهة الشعبية تنعي شهيد إعادة الاعمار والبناء العامل المصري محمد جلال الشناوي
رام الله - دنيا الوطن
تقدمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ببالغ الحزن والأسى والمساواة من جمهورية مصر قيادةً وجيشاً وحكومةً وشعباً وآل الشناوي بوفاة شهيد إعادة الاعمار والبناء العامل المصري، "محمد جلال الشناوي" الذي توفي صباح اليوم جراء تعرضه لصعقة كهربائية أثناء عمله في مشاريع إعمار ما دمره الاحتلال خلال العدوان الأخير.

وقالت في بيان وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنه: "تلقيينا وشعبنا بألمٍ وحزنٍ بالغ هذا الخبر والذي أسفر عن استشهاد العامل المصري محمد جلال الشناوي، الذي لبى نداء الواجب والإنسانية والعروبة هو وكوكبة من زملائه المهندسين والعمال من أجل المساهمة في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في عدوانه الأخير على القطاع، متمنين أن يحفظ مصر الشقيقة وأبنائها من كل مكروه، ليواصلوا عطائهم وتقديم واجبهم من أجل تخفيف المعاناة عن شعبنا وخصوصاً في القطاع".

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