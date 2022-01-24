الحوثيون يعلنون تفاصيل استهداف العمقين السعودي والإماراتي

رام الله - دنيا الوطنكشفت القوات العسكرية التابعة لجماعة الحوثي، اليوم الاثنين، عن استهدافها لأهداف في العمقين السعودي والإماراتي.وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، عبر حسابه بموقع تويتر: ردا على التصعيد الأمريكي السعودي الإماراتي بحق الشعب اليمني، نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عملية عسكرية واسعة (عملية إعصار اليمن الثانية) استهدفت العمقين السعودي والإماراتي.وأشار سريع إلى أن الاستهداف جاء لقاعدة الظفرة الجوية وأهداف حساسة أخرى في العاصمة الاماراتية (أبو ظبي) بعدد كبير من الصواريخ البالستية نوع (ذو الفقار).وأكد استهداف مواقع حيوية وهامةٍ في دبي بعددٍ كبيرٍ من الطائراتِ المسيرة (نوع صماد 3)"، اضافة لضرب عدد من القواعد العسكريةِ في العمق السعودي في منطقةِ شرورة ومناطق سعوديةٍ أخرى بعددٍ كبيرٍ من الطائراتِ المسيرةِ نوع "صماد 1" و"قاصف 2 كي".وأعلن سريع استهداف مواقع حيوية وحساسة في جيزان وعسير بعدد كبيرٍ من الصواريخ البالستية"، مؤكدا أن العملية حققت أهدافها بدقة عالية.