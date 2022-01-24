عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطناقتحمت مجموعات متتالية من المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.وأفادت مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، بالرغم من الطقس البارد في المدينة المقدسة.وتجري الاقتحامات عادةً على دفعتين؛ الأولى في الفترة الصباحية والثانية بعد صلاة الظهر، بتسهيلات ومرافقة من قوات الاحتلال.وفي الوقت الذي تسهل فيه قوات الاحتلال اقتحامات المستوطنين، تلاحق المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى بالاعتقال والإبعاد عنه.وتصديًا لاقتحامات المستوطنين، يحيي آلاف الفلسطينيين من القدس والضفة الغربية والداخل المحتل صلاة “الفجر العظيم” يوم الجمعة، في ظل تواصل الدعوات لشد الرحال إلى المسجد والرباط فيه.