الاحتلال يعتقل مواطنِين وعشرات العمال بالضفة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، عددا من المواطنين، وعشرات العمال بالضفة الغربية المحتلة.وأفاد مكتب إعلام الأسرى أنّه عرف من بين المعتقلين عكرمة كنعان وقصي صلاح خليلية من جبع جنوب جنين، شمال الضفة.كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر بركات فايز الخواجا من نعلين غرب رام الله، وعاصم إلياس أبو عيشة والمعلّم زايد إسماعيل العواودة من الخليل جنوبًا.وأفاد مكتب إعلام الأسرى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت عشرات العمال الذين يمرون عبر فتحات الجدار العنصري قرب قلقيلية.ووفق معطيات فلسطينية، اعتقلت قوات الاحتلال نحو 8 آلاف مواطن فلسطيني خلال عام 2021 بينهم أكثر من 1200 قاصر وطفل و184 من النساء.ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية العام المنصرم نحو 4600 أسير وأسيرة.