شؤون فلسطينية

تظاهرات بولايات أمريكية منددة بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

تظاهرات بولايات أمريكية منددة بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
شهدت الولايات المتحدة الأمريكية الأحد، عدة تظاهرات وفعاليات منددة بالجرائم الاسرائيلية بحق شعبنا والتي كان آخرها في مدينتي القدس والنقب. 

وطالبت التظاهرات التي نظمها أنصار الحق الفلسطيني، الادارة الاميركية بالضغط على حكومة اسرائيل لوقف جرائم التطهير العرقي في النقب وحي الشيخ جراح وفي مدينة الخليل.

وشهدت مدن لوس انجلوس، ونيويورك، وهيوستن، ودالاس، تظاهرات شارك فيها المئات من ابناء الجالية الفلسطينية والأميركيين امام مقار الحكومة الفدرالية، فيما تم تأجيل تظاهرت مدينة شيكاغو التي دعا لها التحالف من اجل العدالة في فلسطين بسبب الاحوال الجوية واستمرار تساقط الثلوج.

وشهدت جميع هذه التظاهرات مشاركة من قبل ممثلي الاقليات العرقية الأميركية واحزاب يسارية وعشرات المؤسسات الفلسطينية، وحملت شعار "ارفعوا ايديكم عن فلسطين"، وركزت على اهمية محاسبة اسرائيل على جرائم التطهير العرقي والفصل العنصري.

وتزامنت هذه التظاهرات مع حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، (انستغرام وفيسبوك وواتساب)، تم خلالها بث منشورات وتسجيلات تدين سياسات التطهير العرقي الاسرائيلي في فلسطين.

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