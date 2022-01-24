بسبب ترك المدفأة موصولة بالكهرباء.. مصرع مسن واصابة ثلاثة أشخاص بحريق منزلهم جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنلقي مسن مصرعة، فجر اليوم الاثنين، وأصيب ثلاثة من أفراد اسرته في حريق اندلع بمنزلهم بقرية عصيرة القبلية جنوب نابلس.وأفادت طواقم الدفاع المدني في بورين، التي عملت على اخماد الحريق، بأن حريقا اندلع، فجر اليوم، في أحد غرف النوم داخل أحد المنازل جراء ترك مدفأة كهرباء موصولة بالتيار ومشغلة مما أدى إلى اندلاع النيران في الغرفة ووصولها الى جزء من المطبخ، الأمر الذي تسبب في وفاة المواطن المسن (..) وإصابة اثنين من أفراد أسرته باختناق، فيما اصيب ثالث بحروق، وتم إخلائهم من قبل الأهالي ونقلهم الى المستشفى.وأهاب الدفاع المدني بضرورة التأكد من إطفاء كل وسائل التدفئة قبل النوم تفاديا للمخاطر الناتج عنها.وأمس، أصيب تسعة مواطنين بجروح متفاوتة، جراء حريق اندلع داخل منزل في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة.وفي وقت سابق، قبل خمسة ايام، لقي مواطن وزوجته مصرعهما اختناقا جراء تسرب غاز المدفأة في منزلهما بمخيم الجلزون شمال رام الله.