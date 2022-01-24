الشخصيات المستقلة ترفض تدخل الاطراف الفلسطينية بالشؤون العربية

رام الله - دنيا الوطنأكد تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو لجنة تفعيل منظمة التحرير ورئيس التجمع بالرفض المطلق للتدخل بالشؤون العربية الداخلية.واكد الوادية على كافة الاطراف الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات بضرورة عدم التدخل بشؤون اي دولة عربية واسلامية مع دعمنا الكامل لسيادة وامن واستقرار جميع الدول العربية الشقيقة وعدم التعدي على اي دولة شقيقة والمحافظة على ارواح وممتلكات الشعوب العربية وتحييد المدنين في كل اماكن تواجدها.وشدد السفير بشارة شاهين عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقلة أن اي صراع عربي- عربي او نزاع داخلي في اي دولة عربية يؤثر سلبا على الأمن القومي العربي وعلى القضية الفلسطينية.وطالب الاستاذ عبدالقادر الشيخ خليل عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقلة كافة القوي والفصائل الوطنية والاسلامية الي الالتفات الي قضايا شعبنا الداخلية وعلى راسها انهاء الانقسام الداخلي الذي اضر بالوضع الفلسطيني بكل جوانبة.