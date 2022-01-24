الاحتلال يفرج عن القيادي بحماس ياسر البدرساوي بعد 8 أشهر في "الإداري"

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال، مساء الأحد، عن القيادي والمرشح على قائمة "القدس موعدنا"، الأسير ياسر البدرساوي، من سكان مخيم بلاطة بنابلس، بعد ثمانية أشهر في الاعتقال الإداري.واعتقل البدرساوي خلال حملة مداهمات واسعة نفذتها قوات الاحتلال في أنحاء الضفة الغربية المحتلة في 25 آيار/ مايو العام الماضي.والأسير المحرر ياسر إبراهيم محمد بدرساوي (56 عاما)، اعتقل لدى الاحتلال عدة مرات، وهو أحد قيادات حركة حماس في نابلس، كما أنه مدير مركز حق العودة في نابلس، المغلق بأوامر من الاحتلال منذ 10 سنوات.ويعدّ البدرساوي ناشطاً بارزاً في قضايا اللاجئين، وقد أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن 11 سنة، 9 منها في الاعتقال الإداري المتجدد، وقد توفيّ والداه أثناء فترات اعتقاله دون أن يتمكنا من زيارته مطلقاً.