الاحتلال يقتحم منزل عائلة أبو سند بسلوان ويحقق مع ساكنيه

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال، مساء الأحد، منزل عائلة أبو سند المقدسية في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت حي بطن الهوى وانتشرت في أزقته، وداهمت منزل عائلة أبو سند، وحققت مع ساكنيه ميدانيًّا، قبل الانسحاب من المنطقة.وبلدة سلوان من بلدات القدس التي لا تهدأ بفعل تواجد الاحتلال المستمر فيها، واعتداءاته المتواصلة بحق السكان، وخاصة بعدما بلغ عدد البؤر الاستيطانية فيها 82، تتوزّع بين أحيائها.وتندلع مواجهات مع الاحتلال يوميًّا في شوارع سلوان وأحيائها، ما يستفزّ الشبان الذين يقومون بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية باتجاه قوات الاحتلال والبؤر الاستيطانية.ويتهدد 6 أحياء في سلوان خطر هدم منازلهم بالكامل، بدعوى البناء دون ترخيص، أو بإخلائها وطرد سكانها لصالح الجمعيات الاستيطانية.