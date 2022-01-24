فلسطين تعيش تحت تأثير منخفضيْن جوييْن.. متى ينتهيان؟





وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد احيانا ويتوقع خلال ساعات الفجر والصباح سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر فوق مستوى سطح البحر وخلال ساعات الظهيرة سقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 70 كم/ساعة والبحر مائجا .





رام الله - دنيا الوطنكشفت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، صباح اليوم الاثنين، تفاصيل الحالة الجوية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، خلال الفترة المقبلة.وأكدت الأرصاد الجوية، أن تأثر الأراضي الفلسطينية بالمنخفض الجوي، سيستمر اليوم الاثنين، لذا يكون الجو غائما الى غائم جزئي وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ،و تسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد احيانا وفي ساعات الليل تضعف فرصة سقوط الامطار، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع اموج الى مائج .هذه ألليلة يكون الجو شديد البرودة وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.وغداً الثلاثاء، يكون الجو صافيا الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية حيث تبقى درجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ويتوقع تشكل الصقيع والانجماد في ساعات الصباح الباكر،الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم الأربعاء، توقعت الأرصاد الجوية، أن تتأثر الأراضي الفلسطينية بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية قطبية شديدة البرودة لذا يكون الجو غائما وعاصفا وشديد البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية ، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد احيانا ويتوقع خلال ساعات الظهيرة سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر فوق مستوى سطح البحر الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 70 كم/ساعة والبحر مائجاوأفادت الأرصاد، أن تأثر فلسطين بالمنخفض سيستمر، يوم الخميس، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وشديد البرودة و درجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية.