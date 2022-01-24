الإمارات تعلن اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي تجاه أبو ظبي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، فجر اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي في اليمن تجاه أبو ظبي.وأضافت وزارة الدفاع في بيان، نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وام)، أن الهجوم لم ينجم عنه أية خسائر بشرية، فيما سقطت بقايا الصاروخين الذين تم اعتراضهما في مناطق متفرقة حول إمارة أبو ظبي.وشدد البيان، على أن وزارة الدفاع على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.وفي وقت سابق، شنت جماعة الحوثي في اليمن، هجوماً الأسبوع الماضي باستخدام الطائرات المسيرة، على أبو ظبي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين فيما اندلعت النيران في مناطق صناعية.