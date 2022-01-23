شؤون فلسطينية

أول تعليق من حماس على لقاء حسين الشيخ ووزير الخارجية الإسرائيلي

أول تعليق من حماس على لقاء حسين الشيخ ووزير الخارجية الإسرائيلي
حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد، على الاجتماع الذي عقد بين رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، حسين الشيخ، ووزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي: "بعد لقاء عباس بغان يلتقي مجدداً حسين الشيخ بوزير خارجية الاحتلال لابيد، وهو ما يعكس حالة السقوط الوطني الذي وصلت إليه السلطة"، وفق تعبيرها.

وأضافت حماس أن "استمرار هذه اللقاءات العبثية مع قادة الاحتلال هي خيانة لتضحيات شعبنا ويجب إنهاء هذه اللقاءات المشينة فوراً ووقف التعويل على الاحتلال وقادته المجرمين".

وكان الشيخ قال، إنه التقى مساء اليوم لابيد، مشيراً إلى أنه تم بحث عدة قضايا سياسية ومسائل ثنائية.

وأضاف الشيخ في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أنه أكد على ضرورة وجود أفق سياسي بين الطرفين يرتكز على الشرعية الدولية.

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