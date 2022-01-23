شؤون فلسطينية

حسين الشيخ: التقيت يائير لابيد وبحثنا عدة قضايا سياسية ومسائل ثنائية

حسين الشيخ: التقيت يائير لابيد وبحثنا عدة قضايا سياسية ومسائل ثنائية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير، حسين الشيخ، إنه التقى مساء اليوم وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، ومشيراً إلى أنه تم بحث عدة قضايا سياسية ومسائل ثنائية.

وأضاف الشيخ في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أنه أكد على ضرورة وجود أفق سياسي بين الطرفين يرتكز على الشرعية الدولية.

وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، قالت مساء اليوم الأحد، بأن لابيد، التقى الشيخ في إسرائيل، دون ذكر  أي تفاصيل أخرى.

يشار إلى عدة لقاءات فلسطينية إسرائيلية عُقدت في الآونة الأخيرة، أبرزها لقاء الرئيس محمود عباس، ووزير جيش الاحتلال، بيني غانتس.

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