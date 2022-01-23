حسين الشيخ: التقيت يائير لابيد وبحثنا عدة قضايا سياسية ومسائل ثنائية



وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، قالت مساء اليوم الأحد، بأن لابيد، التقى الشيخ في إسرائيل، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.



يشار إلى عدة لقاءات فلسطينية إسرائيلية عُقدت في الآونة الأخيرة، أبرزها لقاء الرئيس محمود عباس، ووزير جيش الاحتلال، بيني غانتس.

وأضاف الشيخ في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أنه أكد على ضرورة وجود أفق سياسي بين الطرفين يرتكز على الشرعية الدولية.