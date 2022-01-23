شؤون فلسطينية

على موعد مع تساقط الثلوج.. هذه تفاصيل المنخفضين الذين يضربان فلسطين حتى الجمعة

على موعد مع تساقط الثلوج.. هذه تفاصيل المنخفضين الذين يضربان فلسطين حتى الجمعة
توضيحية
خاص دنيا الوطن
تتعرض فلسطين وبلاد الشام ومصر لمنخفضين جويين قطبيين خلال الأسبوع الجاري، ابتداءً من مساء اليوم الأحد، وحتى مساء الجمعة، بحسب ما رصدته الخرائط الجوية.

ومن المتوقع أن يصحب المنخفض الجوي الذي سيضرب فلسطين يومي الأربعاء والخميس تساقط الثلوج على المناطق التي يزيد ارتفاعها 800 متر عن مستوى سطح البحر.

وبهذا الشأن يتوقع الراصد الجوي ليث العلامي، أن تتعرض البلاد لعدة منخفضات جوية، أولها ستكون عصر ومساء اليوم الأحد، حيث يبدأ تأثيره بالمناطق الشمالية من أراضي عام 48، وشمال الضفة الغربية ويمتد هذه الليلة ومساء يوم غدٍ، في مختلف المناطق الفلسطينية بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة وشمالي النقب، يصحبه انخفاض على درجات الحرارة، وستكون الرياح نشطة.



وأضاف الراصد الجوي، "سينحسر المنخفض الجوي فجر وصباح يوم الثلاثاء، ولكن تبقى درجات الحرارة باردة ومتدنية فقد تكون درجات الحرارة قريبة من الصفر، ومن المتوقع تشكل الصقيع خاصةً في المناطق الجبلية الذي قد يسبب لانزلاق المركبات، هذا الاستقرار سيستمر يومي الثلاثاء ونهار الأربعاء"، محذراً المزارعين لأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل الزراعية من تشكل الصقيع.



وأشار العلامي إلى تشكل منخفض جوي جديد يبدأ من مساء الأربعاء، حيث من المتوقع أن تندفع نحو المنطقة كتلة هوائية من أصل قطبي شديدة البرودة وبالتالي ستنخفض درجات الجرارة وسيكون هناك هبات قوية للرياح، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار.



وأكد أنه من المتوقع أن يكون هناك تساقط ثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر عن مستوى سطح البحر، مضيفاً أنه سيكون هناك ثلوج متراكمة خاصة خلال ليلة الأربعاء وحتى صباح يوم الخميس، ليؤدي لتعطل مظاهر الحياة العامة، فيما ستشهد السهول والمناطق البحرية أمطار غزيرة لتصل بين 50 إلى 100مليمتر مكعب، بالإضافة لإمكانية سقوط حبات البرد بالمناطق الساحلية.


 وشدد على وجود تحذيرات للمواطنين في نهاية الأسبوع من شدة سرعة الرياح وتشكل السيول وخطر الانزلاق على الطرقات بسبب البرد والثلوج، مشيراً إلى أن الفصل الشتوي لهذا العام حتى نهاية كان الفصل من ناحية معدلات الأمطار يقدر بأنه فصل سيء فقد كانت الأمطار دون معدلاتها بشكل كبير، وكانت درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية، ولكن مع بدء تشكل المنخفضات الجوية أخذ هذا الموسم بتحسن من ناحية كميات الأمطار.

ومن ناحية درجات الحرارة، فقد أوضح العلامي، بأنه هناك نوعين لدرجات الحرارة وهي درجات الحرارة الفعلية ودرجات الحرارة المحسوسة وتتأثر الأخيرة بالرطوبة وسرعة الرياح، مشيراً إلى أن العامل الأبرز في فصل الشتاء لدرجة الحرارة هو سرعة الرياح فكلما زادت سرعة الرياح كلما عملت على خفض الشعور بدرجات الحرارة، وفي كلما كانت السماء صافية يزيد تشتت الحرارة من الأرض وبالتالي يزداد الإحساس ببرودة الطقس.


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