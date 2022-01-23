حماس تحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى الفلسطينيين نتيجة تفشي فيروس (كورونا)

وأضاف: أن تزايد إصابات (كورونا) في صفوف الأسرى يكشف مدى الإهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه مصلحة السجون الإسرائيلية ضد المعتقلين وعدم توفر أدنى مقومات الرعاية والوقاية من الفيروس.



وأوضح أن ما يسمى بمصلحة السجون، تريد أن تضيف معاناة جديدة فوق معاناة الأسرى الذين يعانون من جملة من الانتهاكات.



ودعا المؤسسات الحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى توفير ما يلزم لحماية الأسرى بشكل عاجل ومنع تفشي الفيروس.



رام الله - دنيا الوطنحملت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية عن حياة الأسرى الفلسطينيين في سجونها نتيجة تفشي فيروس (كورونا).وقال حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى نتيجة تزايد انتشار (كورونا) في صفوف الأسرى.