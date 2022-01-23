دولي

إسرائيل: كشف النقاب عن اعتقال طالبة دكتوراه بشبهة التخابر مع عميل أجنبي

إسرائيل: كشف النقاب عن اعتقال طالبة دكتوراه بشبهة التخابر مع عميل أجنبي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كُشف النقاب في إسرائيل اليوم، عن اعتقال طالبة دكتوراة في معهد العلوم التطبيقية "التخنيون" بشبهة التخابر مع عميل أجنبي.

وقد تم اعتقال سُمية فلاح من سكان قرية "عرب الهيب" في الـ 11 من الشهر الحالي بشبهة التخابر مع عميل أجنبي خلال مشاركتها في مؤتمر حول ما يسمى بحق العودة في مدريد العام الماضي.

وقد فرضت المحكمة عليها يوم الخميس الماضية الإقامة الجبرية ومنع دخولها مدينة حيفا لمدة شهر ونصف الشهر. 

وقال ممثل الشرطة، إن الحديث يدور عن ارتكاب جريمة أمنية خطيرة، وإن هناك أدلة تشير الى ضلوع المشتبه فيها في الأفعال المنسوبة إليها.

وقال القاضي زايد فلاح، إن هناك ما يبرر إبقاء سمية فلاح رهن الإقامة الجبرية، كما أنه حظر عليها استخدام وسائل التواصل الرقمية حتى شهر آذار/ مارس القادم.

وقال وكيل فلاح المحامي رسلان محاجنة، إن هناك محاولة للمس بها وبنشاطها الاكاديمي وانه تم استجوابها حول علاقة مع شخص يدعى خالد بركات الذي يقطن في احدى الدول العربية.

وأضاف المحامي أن المؤتمر التي شاركت فيه لم يعلن عنه مؤتمراً محظوراً قانونياً، وإنها قد تعرفت على هذا الشخص كأحد المشاركين في المؤتمر ليس إلا وانها تواصلت معه فيما بعد حول الحركات الطلابية فقط.

أما ممثل الشرطة فقال انه يجب منح جهاز الأمن العام والشرطة الفرصة لاستكمال التحقيق دون السماح للمشتبه فيها بدخول مدينة حيفا.

وتعقيبا على ذلك قال الناطق بلسان معهد "التخنيون"، إنه لا علم للمعهد بالقضية.

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