شؤون فلسطينية

الصالح وغيث يبحثان احتياجات محافطة القدس من المشاريع التطويرية

الصالح وغيث يبحثان احتياجات محافطة القدس من المشاريع التطويرية
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، مع محافظ القدس عدنان غيث، عددا من القضايا الهامة، والمواضيع المتعلقة بالمحافظة وخاصة احتياجات الهيئات المحلية من المشاريع التطويرية والتنموية.

واستعرض غيث واقع المحافظة، وأهم القضايا التي تحتاج لمتابعة ومعالجة سريعة وعاجلة من قبل الحكم المحلي والتي تتعلق بالهيئات المحلية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز المقدسيين داخل المدينة المقدسة وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لهم وعدم تركهم وحدهم في ظل الهجمة الاحتلالية المتصاعدة بحقهم والتي تستهدف تواجدهم في ارضهم ومنازلهم.

بدوره، أكد الصالح أن الوزارة تولي أهمية بالغة لمحافظة القدس ولهيئاتها المحلية نظرا لمكانتها وخصوصيتها التي تتطلب تضافر جميع الجهود من قبل كافة الوزارات والمؤسسات والجمعيات، وذلك من أجل تعزيز صمود المواطنين في كافة أماكن تواجدهم سواء داخل المدينة المقدسة ومحيطها.

وأشار الصالح أن الوزارة ستعمل على تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية للهيئات المحلية بالقدس خلال المرحلة المقبلة من خلال المنح المقدمة من الصناديق العربية والإسلامية، كما ستعمل على تنفيذ المزيد من المشاريع الممولة من الموازنة التطويرية للوزارة بعد إقرار الموازنة العامة للحكومة خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف أن طواقم الوزارة والمديرية وبالشراكة والتنسيق مع طواقم المحافظة على استعداد كامل لمتابعة كافة القضايا المتعلقة بالهيئات المحلية والعمل على معالجتها مع مراعاة خصوصية كل منها، وذلك حسب الأنظمة والقوانين المتبعة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر المحافظة ببلدة الرام عبر الانترنت ، وبحضور نائب المحافظ عبد الله صيام، وطواقم المحافظة، ومدير عام حكم محلي القدس جهاد مشاقي، ومدير المشاريع م. عمر شرقية.

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