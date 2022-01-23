بالتزامن مع المنخفض.. "كهرباء غزة" توجه دعوة للمواطنين بشأن ترشيد الاستهلاك

رام الله - دنيا الوطنوجهت شركة كهرباء غزة، اليوم الأحد، دعوة للمواطنين، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة.ودعت الشركة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، المواطنين للمساهمة الجادة في جهود ترشيد استهلاك الكهرباء بالقدر الذي يتيح لهم الاستفادة منها بطريقة حكيمة دون هدر أو إسراف وحتى تتمكن طواقم الشركة من المحافظة على استقرار التيار وايصاله للجميع في موعده المحدد.يأتي ذلك بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة والتغير المطرد في سلوك الأحمال والناتج عن زيادة الطلب على الكهرباء.