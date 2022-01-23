الرئيس اللبناني: مقترحات وزير الخارجية الكويتي لإعادة بناء الثقة مع الخليج ستكون موضع "تشاور"

أفادت الرئاسة اللبنانية الأحد، أن الرئيس ميشال عون أكد حرص بلاده على المحافظة على "أفضل العلاقات" مع الدول العربية.



يأتي ذلك في خضم زيارة وزير الخارجية الكويت، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إلى بيروت التي تعد الأولى لمسؤول خليجي منذ أزمة تصريحات وزير الإعلام السابق جورج قرداحي.



وأضاف عون أن مقترحات وزير الخارجية الكويتي لإعادة بناء الثقة مع دول الخليج ستكون موضع تشاور لإعلان الموقف المناسب منها، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



تأتي هذه التصريحات بعد تأكيد الصباح الأحد أنه قدم إلى السلطات اللبنانية قائمة بإجراءات مقترحة يتعين اتخاذها لتخفيف حدة التوتر الدبلوماسي مع دول الخليج العربية.



وقد سلم المقترحات إلى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي والرئيس عون، خلال زيارة هي الأولى لمسؤول خليجي كبير إلى لبنان منذ نشوب التوتر الدبلوماسي في العام الماضي.



وتأتي الزيارة التي جرى تنسيقها مع دول الخليج في إطار جهود إعادة الثقة بين البلد والدول الخليجية بينما يواجه هذا البلد أزمة مالية غير مسبوقة.



وتفيد تقديرات بأن أكثر من 300 ألف لبناني يعيشون في دول الخليج ويشكّلون شريانا حيويا لبلادهم.



قال الشيخ أحمد للصحافيين الأحد عقب لقائه الرئيس عون، إن قائمة "أفكار ومقترحات قُدّمت بالأمس، وذكرتها اليوم إلى فخامة الرئيس".





وأضاف "ننتظر منهم ‘ن شاء الله الرد عليها" رافضا الخوض في مزيد من تفاصيل المقترحات.



ولفت الشيخ أحمد إلى أن وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب سيزور الكويت نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الرئيس ميقاتي دُعي أيضا لزيارة الكويت من دون أن يُحدد موعدا لهذه الزيارة.



رام الله - دنيا الوطن