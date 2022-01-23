الشرطة تناشد كافة المواطنين بعدم التوجه إلى طريق وادي النار

ناشدت الشرطة كافة المواطنين بعدم التوجه إلى طريق وادي النار المغلق بكلا الاتجاهين، إلى أن يتم إزالة الشاحنة التي انزلقت في المكان وضرورة إفساح المجال أمام قوات الامن والدفاع المدني والجهات المختصة للعمل على فتح الطريق والتي تبذل جهدا كبيرا بفتح الطريق بأسرع وقت.



وكان المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، أفاد بانزلاق شاحنة في طريق وادي النار أدى لإغلاق الشارع.



وناشدت الشرطة السائقين بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، بسبب انسكاب زيوت على الطريق بسبب هذا الانزلاق.





رام الله - دنيا الوطن