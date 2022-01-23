شؤون فلسطينية

رام الله: اجتماع للجنة التحضيرية الخاصة بانعقاد المجلس المركزي

رام الله: اجتماع للجنة التحضيرية الخاصة بانعقاد المجلس المركزي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة التحضيرية الخاصة بانعقاد المجلس المركزي اجتماعا لها، اليوم الأحد، في مقر منظمة التحرير، بمشاركة كافة أعضائها، وحضور رئيس مجلس الوزراء محمد اشتية.

وبحثت اللجنة في الملفات التي ستعرض على المجلس المركزي المزمع عقده في السادس من الشهر القادم.

ويأتي انعقاد المجلس لمناقشة الأوضاع التي تهم الساحة الفلسطينية والتصدي لما تتعرض له القضية الفلسطينية من هجمة استعمارية شرسة"، ولـتعزيز الوحدة الوطنية وتطوير وتفعيل دور مؤسسات ودوائر منظمة التحرير، وبما يعزز دور هيئاتها ودوائرها، ومن أجل تمتين الوضع الداخلي، وتعزيز صمود شعبنا، ولمجابهة محاولات الاحتلال الإسرائيلي المتسارعة تنفيذ مشروعه الاستيطاني، خاصة في مدينة القدس، وتنكره لكافة قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية.

وأكدت اللجنة الثوابت المعلنة لمنظمة التحرير الفلسطينية من حق العودة للاجئين وحق المقاومة وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.

وأقرت اللجنة الطلب من رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون توجيه الدعوات لأعضاء المجلس المركزي للحضور والمشاركة في أعمال المجلس.

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