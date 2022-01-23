شؤون فلسطينية

غزة: المباحث العامة تضبط لصوص أغطية مصافي المياه "المناهل"

غزة: المباحث العامة تضبط لصوص أغطية مصافي المياه "المناهل"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ألقت المباحث العامة بالشرطة، بغزة، القبض على عدد من لصوص مصافي مياه الأمطار "المناهل" في مناطق قطاع غزة.

وقال مدير مباحث شمال القطاع، مقدم رائد البنا، إنهم تلقوا خلال الأيام الماضية بلاغاتٍ من بلديات شمالي القطاع والمحافظة الوسطى، تفيد بقيام مجهولين بسرقة عدد كبير من الأغطية المعدنية لمصافي مياه الأمطار "المناهل" في تلك المناطق.

وأضاف البنا، في تصريح صحفي، أنه تم على الفور متابعة تلك البلاغات وإجراء التحريات اللازمة للكشف عن الفاعلين، إلى أن تم الاشتباه باثنين من اللصوص.

ولفت إلى أنه تم استدعاء الشخصين المذكورين، والتحقيق معهما أقرا بسرقة أكثر من 80 غطاء لمصافي "المناهل"، وتكسيرها وبيعها لإحدى المساكب، وذلك بالتعاون مع شخص ثالث تم استدعاؤه فيما بعد.

واعترف المشتبه بهم، وهم (إ. ع) و(خ. ش) وشقيقه (ي. ش)، أنهم قاموا بالسرقة؛ استغلالاً لحالة الغلاء التي تشهدها أسعار الحديد بشكل عام.

وبيّن المقدم البنا أنه تمت مخاطبة النيابة العامة لكشف ومعاينة المسكبة المذكورة، والتي ضبط بداخلها عدد من الأغطية المسروقة المعدة للإذابة.

وأوضح البنا أنه تم تحويل صاحب المسكبة واللصوص الثلاثة للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفي ذات الوقت تم التواصل مع إدارة البلديات من أجل العمل على تثبيت أغطية المصافي بشكل يحول دون سرقتها.

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