مستوطنون يهددون الطلبة في كيسان بعدم العودة لمدرستهم

رام الله - دنيا الوطنهدد مستوطنون، اليوم الأحد، عددا من الطلبة في قرية كيسان شرق بيت لحم، بعدم الذهاب الى المدرسة.وأفاد الناشط أحمد غزال، بأن مستوطنين أوقفوا عددا من طلبة مدرسة كيسان الثانوية المختلطة، وهددوهم بعدم العودة إلى مدرستهم والا سيعرضون أنفسهم للخطر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأضاف: أن المستوطنين وزعوا على الطلبة منشورات تتضمن أن المدرسة غير قانونية وأنه سيتم هدمها.يشار إلى أن المدرسة افتتحت مع بداية العام الدراسي الحالي، بعد أن تضافرت الجهود لإنشائها، بعد محاولات وقف البناء فيها من قبل الاحتلال.