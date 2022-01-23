شؤون فلسطينية

بعد توقفه نتيجة (كورونا).. وزير الأوقاف يعلن البدء بموسم العمرة لهذا العام

بعد توقفه نتيجة (كورونا).. وزير الأوقاف يعلن البدء بموسم العمرة لهذا العام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية عن البدء بموسم العمرة لهذا العام بعد موافقة المملكة العربية السعودية على فتح المسار الإلكتروني الخاص بوضع التأشيرة على الجواز الفلسطيني بعد توقفه نتيجة لانتشار جائحة (كورونا).

وأوضح أنه خلال الأيام السابقة تم لقاء سفير المملكة العربية السعودية لدى الأردن نايف بن بندر السديري لمناقشة ترتيبات موسم العمرة والحج من خلال جواز السفر الفلسطيني وأنه وعد بإنهاء هذا الملف بالوقت القريب وذلك وفق الإجراءات والبروتوكولات الصحية الجديدة المتبعة في المملكة نتيجة الوضع
الوبائي المتعلق بانتشار جائحة (كورونا).

وناشد البكري المواطنين الراغبين بأداء العمرة بالتسجيل لدى شركات الحج والعمرة المؤهلة والمرخصة من قبل الوزارة مع ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الجديدة التي تضمن سلامتهم وصحتهم .

ودعا البكري المولى عز وجل أن يرفع الهم والغم والوباء والبلاء عن شعبنا الفلسطيني الصابر وعن أمتنا وعن البشرية جمعاء، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز و ولي عهده الأمير محمد بن سلمان وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والسلامة.

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