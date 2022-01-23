للمرة الأولى منذ 2016.. تمثيل دبلوماسي إيراني باجتماع منظمة التعاون الإسلامي بالسعودية

رام الله - دنيا الوطنحضر دبلوماسيون إيرانيون اليوم الأحد في جدة، للمشاركة في اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي في السعودية، للمرة الأولى منذ قطع العلاقات بين الخصمين الإقليميين طهران والرياض مطلع 2016، كما ذكر مسؤولان في المنظمة لوكالة الأنباء الفرنسية.وكان الدبلوماسيون الإيرانيون وصلوا الأسبوع الماضي إلى مدينة جدة السعودية لتمثيل بلادهم في المنظمة التي تضم 57 بلدا.وقال مسؤول في المنظمة طلب عدم كشف اسمه، إن الدبلوماسيين شاركوا في اجتماع كبار الموظفين التحضيري لاجتماع مجلس وزراء خارجية أعضاء المنظمة، والتي تستضيفها باكستان في إسلام آباد في 22 آذار/مارس 2022، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).وأكد أنه "الاجتماع الأول الذين يشاركون به منذ عودتهم إلى جدة الأسبوع الماضي".وأكد مسؤول ثان بالمنظمة مشاركة الوفد الإيراني في الاجتماع.وأوضح المسؤول الذي طلب أيضا عدم كشف اسمه أن "الدبلوماسيين يعملون من مقر المندوبية المؤقتة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جدة"، موضحا أنها كيان مستقل عن قنصلية إيران في جدة.وبدأ البلدان العام الماضي، عقد جلسات حوار في بغداد بهدف تحسين العلاقات. وعقدت أربع جلسات بين نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر، مع تأكيد طهران أن جولة خامسة ستكون رهن "جدية" الرياض.وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان أكد في كانون الأول/ديسمبر أن المملكة وافقت على منح تأشيرات دخول لثلاثة دبلوماسيين معتمدين لدى المنظمة.والأسبوع الماضي، كرر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده استعداد بلاده لـ"إعادة فتح سفارتها" في السعودية، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يرتبط أيضا بـ"خطوات" من الرياض.