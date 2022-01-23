اشتية يكرم مدير عام الدفاع المدني السابق اللواء نصار

















رام الله - دنيا الوطنكرم رئيس الوزراء د. محمد اشتية، مدير عام الدفاع المدني السابق اللواء يوسف نصار لنهاية خدمته، بحضور وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ومدير عام الدفاع المدني اللواء العبد إبراهيم خليل وعدد من قادة المؤسسة الأمنية، اليوم الاحد في مقر المديرية العامة للدفاع المدني برام الله.وقدم رئيس الوزراء شكره للواء نصار على جهوده وخدمته التي بدأها في الثورة الفلسطينية واختتمها كمدير عام للدفاع المدني، قائلا: "إذا تقاعد الانسان من الوظيفة العمومية فانه لن يتقاعد من العمل الوطني لخدمة شعبنا ووطننا".وأعرب اشتية عن تقديره للدفاع المدني بمختلف طواقمه الذي أثبت جاهزيته في كل وقت، وأنه على قدر التحدي في كافة الظروف، مشيدا بالأداء المتميز الذي وصل اليه الجهاز في سبيل تقديم خدمته للمواطنين.ورحب مدير عام الدفاع المدني اللواء العبد ابراهيم برئيس الوزراء وبوزير الداخلية وقادة المؤسسة الأمنية على هذه الزيارة، مؤكدا على حمل أمانة وثقة الرئيس بتعيينه مديرا عاما للدفاع المدني، مثمنا دور الحكومة في دعم وتطوير قدرات الجهاز لخدمة لأبناء شعبنا.وشكر اللواء نصار رئيس الوزراء ووزير الداخلية وكل من ساهم في هذا التكريم الذي يعكس صدق الانتماء والعمل في المؤسسة الامنية، متمنيا التوفيق للمدير العام اللواء العبد ابراهيم بالاستمرار في النهوض بواقع الدفاع المدني الى الافضل.كما تفقد رئيس الوزراء غرفة العمليات المركزية في الدفاع المدني للوقوف على الجاهزية للتعامل مع المستجدات التي ترافق المنخفضات الجوية، واطلع على الاحصائيات والارقام الخاصة بالمهمات المختلفة وبآلية العمل في الدفاع المدني.