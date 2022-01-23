شؤون فلسطينية

اشتية يكرم مدير عام الدفاع المدني السابق اللواء نصار

اشتية يكرم مدير عام الدفاع المدني السابق اللواء نصار
رام الله - دنيا الوطن
كرم رئيس الوزراء د. محمد اشتية، مدير عام الدفاع المدني السابق اللواء يوسف نصار لنهاية خدمته، بحضور وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ومدير عام الدفاع المدني اللواء العبد إبراهيم خليل وعدد من قادة المؤسسة الأمنية، اليوم الاحد في مقر المديرية العامة للدفاع المدني برام الله.

وقدم رئيس الوزراء شكره للواء نصار على جهوده وخدمته التي بدأها في الثورة الفلسطينية واختتمها كمدير عام للدفاع المدني، قائلا: "إذا تقاعد الانسان من الوظيفة العمومية فانه لن يتقاعد من العمل الوطني لخدمة شعبنا ووطننا".

وأعرب اشتية عن تقديره للدفاع المدني بمختلف طواقمه الذي أثبت جاهزيته في كل وقت، وأنه على قدر التحدي في كافة الظروف، مشيدا بالأداء المتميز الذي وصل اليه الجهاز في سبيل تقديم خدمته للمواطنين.

ورحب مدير عام الدفاع المدني اللواء العبد ابراهيم برئيس الوزراء وبوزير الداخلية وقادة المؤسسة الأمنية على هذه الزيارة، مؤكدا على حمل أمانة وثقة الرئيس بتعيينه مديرا عاما للدفاع المدني، مثمنا دور الحكومة في دعم وتطوير قدرات الجهاز لخدمة لأبناء شعبنا.

وشكر اللواء نصار رئيس الوزراء ووزير الداخلية وكل من ساهم في هذا التكريم الذي يعكس صدق الانتماء والعمل في المؤسسة الامنية، متمنيا التوفيق للمدير العام اللواء العبد ابراهيم بالاستمرار في النهوض بواقع الدفاع المدني الى الافضل.

كما تفقد رئيس الوزراء غرفة العمليات المركزية في الدفاع المدني للوقوف على الجاهزية للتعامل مع المستجدات التي ترافق المنخفضات الجوية، واطلع على الاحصائيات والارقام الخاصة بالمهمات المختلفة وبآلية العمل في الدفاع المدني.






أخبار ذات صلة

البكري يعلن البدء بموسم العمرة لهذا العام بعد توقفه نتيجة انتشار (كورونا)

البكري يعلن البدء بموسم العمرة لهذا العام بعد توقفه نتيجة انتشار (كورونا)

بعد توقفه نتيجة (كورونا).. وزير الأوقاف يعلن البدء بموسم العمرة لهذا العام

بعد توقفه نتيجة (كورونا).. وزير الأوقاف يعلن البدء بموسم العمرة لهذا العام

القدس: الاحتلال يقتحم أراضي واد الربابة ويشرع بتركيب بوابات فيها

القدس: الاحتلال يقتحم أراضي واد الربابة ويشرع بتركيب بوابات فيها

&#34;كهرباء غزة&#34; تصدر تعميماً لكافة طواقمها العاملة استعداداً لدخول المنخفض الجوي

"كهرباء غزة" تصدر تعميماً لكافة طواقمها العاملة استعداداً لدخول المنخفض الجوي

اشتية: نريد من مؤسسات الإقراض أن تركز على مساعدة الفقراء بفوائد غير مرتفعة

اشتية: نريد من مؤسسات الإقراض أن تركز على مساعدة الفقراء بفوائد غير مرتفعة

ابو هولي: نعمل مع شركائنا على تحسين جودة الخدمة المقدمة للاجئين الفلسطينيين

ابو هولي: نعمل مع شركائنا على تحسين جودة الخدمة المقدمة للاجئين الفلسطينيين

صايل يزور محطة توليد الكهرباء بغزة ويبحث مع طاقمها الفني ترتيبات تشغيلها بالغاز

صايل يزور محطة توليد الكهرباء بغزة ويبحث مع طاقمها الفني ترتيبات تشغيلها بالغاز

الاحتلال يخطر بوقف بناء سلاسل حجرية في كفر الديك

الاحتلال يخطر بوقف بناء سلاسل حجرية في كفر الديك

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القدس: الاحتلال يقتحم أراضي واد الربابة ويشرع بتركيب بوابات فيها

القدس: الاحتلال يقتحم أراضي واد الربابة ويشرع بتركيب بوابات فيها

ابو هولي: نعمل مع شركائنا على تحسين جودة الخدمة المقدمة للاجئين الفلسطينيين

ابو هولي: نعمل مع شركائنا على تحسين جودة الخدمة المقدمة للاجئين الفلسطينيين

صايل يزور محطة توليد الكهرباء بغزة ويبحث مع طاقمها الفني ترتيبات تشغيلها بالغاز

صايل يزور محطة توليد الكهرباء بغزة ويبحث مع طاقمها الفني ترتيبات تشغيلها بالغاز

الاحتلال يخطر بوقف بناء سلاسل حجرية في كفر الديك

الاحتلال يخطر بوقف بناء سلاسل حجرية في كفر الديك

الرئيس عباس يعزي الملك سلمان بوفاة الأميرة صيته آل سعود

الرئيس عباس يعزي الملك سلمان بوفاة الأميرة صيته آل سعود

الاحتلال يغلق طريقا في باب حطة ويعتقل شابا من طريق الواد

الاحتلال يغلق طريقا في باب حطة ويعتقل شابا من طريق الواد

انتهاكات للاحتلال بحق المواطنين في سلفيت ونابلس وقلقيلية

انتهاكات للاحتلال بحق المواطنين في سلفيت ونابلس وقلقيلية

الاحتلال يواصل تجريف أراضٍ في قلقيلية وسلفيت

الاحتلال يواصل تجريف أراضٍ في قلقيلية وسلفيت

منوعات

بعد اتهامات الفجور.. إلهام شاهين تعلق على فيلم (أصحاب ولا أعز) وتستفز الجمهور

بعد اتهامات الفجور.. إلهام شاهين تعلق على فيلم (أصحاب ولا أعز) وتستفز الجمهور

يشجع على المثلية الجنسية.. أول فيلم عربي يعرض على &#34;نتفليكس&#34; ويحدث ضجة واسعة

يشجع على المثلية الجنسية.. أول فيلم عربي يعرض على "نتفليكس" ويحدث ضجة واسعة

بعد أزمتها الأخيرة.. ما حقيقة إصابة ياسمين عبدالعزيز بفيروس (كورونا)؟

بعد أزمتها الأخيرة.. ما حقيقة إصابة ياسمين عبدالعزيز بفيروس (كورونا)؟

هل ستعتزل بسمة وهبة عالم الفن بعد أدائها مناسك العمرة؟

هل ستعتزل بسمة وهبة عالم الفن بعد أدائها مناسك العمرة؟

شاهد: محمد رمضان يتراجع.. &#34;الفلوس أهم وهاخد دروس تاريخ في البيت&#34;

شاهد: محمد رمضان يتراجع.. "الفلوس أهم وهاخد دروس تاريخ في البيت"

بعد الملاحقات.. شاهد كيف دعمت غادة عبدالرازق بطلة فيلم &#34;أصحاب ولا أعز&#34;

بعد الملاحقات.. شاهد كيف دعمت غادة عبدالرازق بطلة فيلم "أصحاب ولا أعز"

شاهد: حمو بيكا يهاجم عمرو كمال.. ويوجه رسالة غريبة لهاني شاكر

شاهد: حمو بيكا يهاجم عمرو كمال.. ويوجه رسالة غريبة لهاني شاكر

ما سر غياب حسن يوسف المفاجئ عن الوسط الفني؟

ما سر غياب حسن يوسف المفاجئ عن الوسط الفني؟

&#34;لست وقحة&#34;.. تعليق صادم لمنة فضالي على هذه الصورة

"لست وقحة".. تعليق صادم لمنة فضالي على هذه الصورة

اتهامات بنشر الفسوق لمنى زكي بعد مشهد جرئ بفيلم أصحاب ولا أعز

اتهامات بنشر الفسوق لمنى زكي بعد مشهد جرئ بفيلم أصحاب ولا أعز

عربي

العراق: إطلاق عملية أمنية واسعة ردا على هجوم &#34;حوض العظيم&#34;

العراق: إطلاق عملية أمنية واسعة ردا على هجوم "حوض العظيم"

مرصد الزلازل الأردني: المنطقة تشهد عاصفة زلزالية

مرصد الزلازل الأردني: المنطقة تشهد عاصفة زلزالية

الكشف عن اتفاق رياضي بين المغرب وإسرائيل

الكشف عن اتفاق رياضي بين المغرب وإسرائيل

وزير خارجية الكويت يعلن تسليم لبنان مقترحات تهدف &#34;لإعادة بناء الثقة&#34;

وزير خارجية الكويت يعلن تسليم لبنان مقترحات تهدف "لإعادة بناء الثقة"