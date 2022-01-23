"كهرباء غزة" تصدر تعميماً لكافة طواقمها العاملة استعداداً لدخول المنخفض الجوي

وشددت على الاهتمام بمتابعة وتنظيم جداول توزيع الأحمال بما يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين، وإعطاء الأولوية لمحطات المعالجة والصرف الصحي والتنسيق مع جهات الاختصاص في البلديات وسلطة المياه بالخصوص.



وأكدت الإبقاء على حالة التأهب القصوى للتعامل مع أي حالات طوارئ وتعزيز التواصل مع الجهات الشريكة مثل سلطة الطاقة والبلديات والدفاع المدني والعمليات المركزية والمؤسسات الخدمية الأخرى.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت شركة كهرباء غزة، اليوم الأحد، تعميماً لكافة طواقمها العاملة استعداداً لدخول المنخفض الجوي الحالي.وقالت الشركة في التعميم الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: نظراً لتوقعات الراصد الجوي دخول المنطقة في سلسلة من المنخفضات الجوية وعدم استقرار أحوال الطقس خلال الأسبوع الحالي فقد تقرر، تمديد حالة الطوارئ في الشركة وفقاً لخطة الطوارئ والتعليمات والتعميمات والتوجيهات الصادرة بالخصوص.وأكدت ترتيب فرق الطوارئ والورديات لتغطية حالة الطوارئ وتزويدهم بكافة الإمكانيات واللوجستيات اللازمة، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لسلامة المواطنين والموظفين العاملين على شبكة الكهرباء من أي مخاطر قد تطرأ وفقاً للتعميمات السابقة.