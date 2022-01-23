إسرائيل: المصادقة على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية الغواصات

وفي انتقاد ضمني لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، قال بينت إن المبيعات الأمنية التي أبرمتها حكومته خالية من أي اعتبارات غريبة، مدافعاً عن الصفقة التي وقعتها إسرائيل الأسبوع الماضي لشراء ثلاث غواصات ألمانية أخرى.





وقال بينت أن الصفقة "ستعزز أمن الدولة لسنوات طويلة".



وقبل التصويت دعا وزير الجيش سابقاً، موشيه يعالون، بينت إلى عدم الامتناع في التصويت على تشكيل اللجنة، مؤكداً أنه يجب أن تؤيد الحكومة بالإجماع هذه الخطوة.





ووصف يعالون ملف الغواصات بأكبر قضية فساد حدثت منذ تأسيس إسرائيل.