شؤون فلسطينية

ابو هولي: نعمل مع شركائنا على تحسين جودة الخدمة المقدمة للاجئين الفلسطينيين

ابو هولي: نعمل مع شركائنا على تحسين جودة الخدمة المقدمة للاجئين الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
اعتمدت اللجنة التوجيهية للمنحة اليابانية مشاريع البنية التحتية لمخيمات الجلزون وعسكر القديم وعقبة جبر المشمولة ضمن المرحلة الأولى المنجزة من مشروع تحسين المخيمات .

وكانت اللجنة التوجيهية عقدت اجتماعها مساء اليوم برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد ابو هولي وحضور ومشاركة السفير الياباني في فلسطين السيد (ماسايوكي ماجوشي) ورئيس مكتب جايكا في فلسطين السيد (توشيا آبي) وممثل وزارة المالية السيد (حسين جالودي) ومن المقر الرئيسي لمؤسسة (جايكا) في طوكيو كل من سكرتير أول/ رئيس قسم التعاون الاقتصادي والإنمائي، السيد (ماساهيرو ماتسوي)، ومنسق التعاون الاقتصادي السيد (اساكا اشيجورو)، اضافة الى ممثلين من مكتب (جايكا) فلسطين وطاقم الخبراء اليابانيين برئاسة كبير الخبراء السيد (ماسايا سيكيغوتشي)، وطاقم الفريق النظير في دائرة شؤون اللاجئين.

 واوضح د. ابو هولي ان المشاريع المعتمدة موزعة على المخيمات الثلاثة التي شملتها المرحلة الاولى من مشروع تحسين المخيمات، وانجزت دليل تخطيط مشاريعها، ودليل تنفيذها بالإضافة الى خطة تحسين المخيم .

وأضاف ان اللجنة التوجيهية اعتمدت لمخيم الجلزون مشروع ترميم وصيانة الطرق والمباني والمؤسسات المجتمعية، بالاضافة الى ترميم  مركز دار المسنين علاوة على تركيب وحدات انارة تعمل بالطاقة الشمسية على الاعمدة القائمة في المخيم، واستكمال توفير اثاث للطابق الثالث في مركز المعاقين، وتطوير الحديقة الحسية المخصصة لأطفال الشلل الدماغي الى جانب تطوير مركز الطفل ومركز الشباب .

ولفت الى ان مخيم عسكر القديم اعتمدت له اللجنة التوجيهية تركيب الواح الطاقة الشمسية لعدة مؤسسات من ضمنها مسجد المخيم، ومركز الشباب، ومركز الخدمة المجتمعية لذوي الاحتياجات الخاصة، ومبنى اللجنة الشعبية، وحديقة المخيم، بالإضافة الى اعتماد مشروع  اعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي في المخيم ، واستكمال اصلاحات المركز النسوي وتوابعه (مركز التجميل، مركز الخياطة، روضة المركز)،علاوة على تركيب مصعد كهربائي لمركز التأهيل المجتمعي لذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير واعادة تأهيل مركز الشباب و بيت الفنون .

واشار الى ان المشاريع المعتمدة لمخيم عقبة جبر شملت  استكمال الاعمال في الطرق التي تخدم المخيم، وإقامة مبنى آمن لمركز المرأة كمركز مجتمعي، علاوة على انشاء مرافق لملعب المخيم الحالي.

واكد د. ابو هولي بان المشاريع المعتمدة تم اختيارها  بناء على الاحتياجات الحقيقية للسكان والتي عبروا عنها بانفسهم من خلال منتدى المخيم وممثليه، ومن خلال الخطط الاستراتيجية التي تم اعدادها بمشاركة كافة الشرائح المجتمعية داخل المخيم .

واضاف ان المشاريع المعتمدة سيتم البدء بتنفيذها في مطلع الشهر القادم، وهي مشاريع مكملة لما تقوم بها الاونروا وتخرج في الوقت ذاته عن نطاق عمها.

واوضح د. ابو هولي ان دائرة شؤون اللاجئين تعمل مع شركائها على تحسين جودة الخدمة المقدمة للاجئين داخل المخيمات الفلسطينية بما يعزز صمودهم الى حين عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا للقرار 194 .

ولفت الى ان اللجنة التوجيهية أقرت صرف  الدفعة الثانية للمنحة، ضمن مشروع تحسين مخيمات اللاجئين (بالسيب)، في الضفة الغربية والتي جرى فيها انجاز الخطط الاستراتيجية بناء على احتياجات السكان وتبلغ قيمة الدفعة الثانية  (20%)، من المبلغ الكلي للمنحة، والتي يتم تحويلها على دفعات بناء على تقدم اجراءات المشروع، وتبلغ القيمة الكلية للمنحة (مليار ين ياباني) بما يوازي  (USD 9,091,735)، تستهدف (12) مخيم يتم انجاز خطط استراتيجية فيها بناء على احتياجات السكان وتصرف خلال الاربع سنوات القادمة.

واشاد د. ابو هولي بدعم الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي( جايكا) لمشاريع ذات اولوية للمخيمات، معرباً عن تطلعه لاستمرار الدعم الياباني الموجه للمخيمات ليشمل كافة المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة والشتات.

من جهته شكر مدير (جايكا) في فلسطين، توشيا آبي، دائرة شؤون اللاجئين ورئيسها د. ابو هولي على دعمه للمشروع وتعاونه مع الوكالة اليابانية، ولوزارة المالية على إنجاح المشروع لتحسين أوضاع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية، مقدراً جهود الوزارة المبذولة في الإفراج عن الدفعة الثانية  بنسبة (20%)  من قيمة المبلغ الإجمالي للمنحة، والمخصصة لدعم المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية في مجال البنية التحتية.

ومن جهته استعرض ممثل وزارة المالية حسين الجالودي الجهود التي بذلتها وزارة المالية في الإفراج عن الـ 20% المخصصة لدعم المخيمات، ودعمها الحالي والدائم لمشاريع تحسين المخيمات كافّة.

وجرى خلال اللقاء استعراض جملة المعايير الواجب تحققها لصرف الدفعة الثانية من المنحة والتي جرى التحقق من انجازها من خلال مؤشرات واضحة يمكن قياسها والتاكد منها.




أخبار ذات صلة

صايل يزور محطة توليد الكهرباء بغزة ويبحث مع طاقمها الفني ترتيبات تشغيلها بالغاز

صايل يزور محطة توليد الكهرباء بغزة ويبحث مع طاقمها الفني ترتيبات تشغيلها بالغاز

الاحتلال يخطر بوقف بناء سلاسل حجرية في كفر الديك

الاحتلال يخطر بوقف بناء سلاسل حجرية في كفر الديك

الرئيس عباس يعزي الملك سلمان بوفاة الأميرة صيته آل سعود

الرئيس عباس يعزي الملك سلمان بوفاة الأميرة صيته آل سعود

الاحتلال يغلق طريقا في باب حطة ويعتقل شابا من طريق الواد

الاحتلال يغلق طريقا في باب حطة ويعتقل شابا من طريق الواد

انتهاكات للاحتلال بحق المواطنين في سلفيت ونابلس وقلقيلية

انتهاكات للاحتلال بحق المواطنين في سلفيت ونابلس وقلقيلية

الاحتلال يواصل تجريف أراضٍ في قلقيلية وسلفيت

الاحتلال يواصل تجريف أراضٍ في قلقيلية وسلفيت

حماس تُعقّب على الهتافات التي طالت الدول الخليجية وظهور صورة &#34;الحوثي&#34; بمسيرة بغزة

حماس تُعقّب على الهتافات التي طالت الدول الخليجية وظهور صورة "الحوثي" بمسيرة بغزة

وزير الأوقاف يبحث تسجيل الأراضي الوقفية مع سلطة الأراضي

وزير الأوقاف يبحث تسجيل الأراضي الوقفية مع سلطة الأراضي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ابو هولي: نعمل مع شركائنا على تحسين جودة الخدمة المقدمة للاجئين الفلسطينيين

ابو هولي: نعمل مع شركائنا على تحسين جودة الخدمة المقدمة للاجئين الفلسطينيين

صايل يزور محطة توليد الكهرباء بغزة ويبحث مع طاقمها الفني ترتيبات تشغيلها بالغاز

صايل يزور محطة توليد الكهرباء بغزة ويبحث مع طاقمها الفني ترتيبات تشغيلها بالغاز

الاحتلال يخطر بوقف بناء سلاسل حجرية في كفر الديك

الاحتلال يخطر بوقف بناء سلاسل حجرية في كفر الديك

الرئيس عباس يعزي الملك سلمان بوفاة الأميرة صيته آل سعود

الرئيس عباس يعزي الملك سلمان بوفاة الأميرة صيته آل سعود

الاحتلال يغلق طريقا في باب حطة ويعتقل شابا من طريق الواد

الاحتلال يغلق طريقا في باب حطة ويعتقل شابا من طريق الواد

انتهاكات للاحتلال بحق المواطنين في سلفيت ونابلس وقلقيلية

انتهاكات للاحتلال بحق المواطنين في سلفيت ونابلس وقلقيلية

الاحتلال يواصل تجريف أراضٍ في قلقيلية وسلفيت

الاحتلال يواصل تجريف أراضٍ في قلقيلية وسلفيت

وزير الأوقاف يبحث تسجيل الأراضي الوقفية مع سلطة الأراضي

وزير الأوقاف يبحث تسجيل الأراضي الوقفية مع سلطة الأراضي

منوعات

يشجع على المثلية الجنسية.. أول فيلم عربي يعرض على &#34;نتفليكس&#34; ويحدث ضجة واسعة

يشجع على المثلية الجنسية.. أول فيلم عربي يعرض على "نتفليكس" ويحدث ضجة واسعة

بعد أزمتها الأخيرة.. ما حقيقة إصابة ياسمين عبدالعزيز بفيروس (كورونا)؟

بعد أزمتها الأخيرة.. ما حقيقة إصابة ياسمين عبدالعزيز بفيروس (كورونا)؟

هل ستعتزل بسمة وهبة عالم الفن بعد أدائها مناسك العمرة؟

هل ستعتزل بسمة وهبة عالم الفن بعد أدائها مناسك العمرة؟

شاهد: محمد رمضان يتراجع.. &#34;الفلوس أهم وهاخد دروس تاريخ في البيت&#34;

شاهد: محمد رمضان يتراجع.. "الفلوس أهم وهاخد دروس تاريخ في البيت"

بعد الملاحقات.. شاهد كيف دعمت غادة عبدالرازق بطلة فيلم &#34;أصحاب ولا أعز&#34;

بعد الملاحقات.. شاهد كيف دعمت غادة عبدالرازق بطلة فيلم "أصحاب ولا أعز"

شاهد: حمو بيكا يهاجم عمرو كمال.. ويوجه رسالة غريبة لهاني شاكر

شاهد: حمو بيكا يهاجم عمرو كمال.. ويوجه رسالة غريبة لهاني شاكر

ما سر غياب حسن يوسف المفاجئ عن الوسط الفني؟

ما سر غياب حسن يوسف المفاجئ عن الوسط الفني؟

&#34;لست وقحة&#34;.. تعليق صادم لمنة فضالي على هذه الصورة

"لست وقحة".. تعليق صادم لمنة فضالي على هذه الصورة

اتهامات بنشر الفسوق لمنى زكي بعد مشهد جرئ بفيلم أصحاب ولا أعز

اتهامات بنشر الفسوق لمنى زكي بعد مشهد جرئ بفيلم أصحاب ولا أعز

شاهد: مشهورة على (تيك توك) تنهار من البكاء وتضرب نفسها بشكل مخيف

شاهد: مشهورة على (تيك توك) تنهار من البكاء وتضرب نفسها بشكل مخيف

عربي

العراق: إطلاق عملية أمنية واسعة ردا على هجوم &#34;حوض العظيم&#34;

العراق: إطلاق عملية أمنية واسعة ردا على هجوم "حوض العظيم"

مرصد الزلازل الأردني: المنطقة تشهد عاصفة زلزالية

مرصد الزلازل الأردني: المنطقة تشهد عاصفة زلزالية

الكشف عن اتفاق رياضي بين المغرب وإسرائيل

الكشف عن اتفاق رياضي بين المغرب وإسرائيل

وزير خارجية الكويت يعلن تسليم لبنان مقترحات تهدف &#34;لإعادة بناء الثقة&#34;

وزير خارجية الكويت يعلن تسليم لبنان مقترحات تهدف "لإعادة بناء الثقة"