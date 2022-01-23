شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يعزي الملك سلمان بوفاة الأميرة صيته آل سعود

الرئيس عباس يعزي الملك سلمان بوفاة الأميرة صيته آل سعود
رام الله - دنيا الوطن
عزى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بوفاة الأميرة صيته بنت جلوي بنت سعود بنت عبد العزيز آل سعود.

وتقدم أبو مازن، في برقية التعزية، بأسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية، للعائلة الملكية السامية وللشعب السعودي الشقيق باسم دولة وشعب فلسطين.

وأعرب الرئيس عباس عن تعازيه الحارة، سائلا المولى عز وجل أن يشمل الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل مكروه.

كما عزى الرئيس ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بوفاة الأميرة صيته بنت جلوي بنت سعود بنت عبد العزيز آل سعود.

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