انتهاكات للاحتلال بحق المواطنين في سلفيت ونابلس وقلقيلية

رام الله - دنيا الوطنتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها بحق المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم في سلفيت ونابلس وقلقيلية بالضفة الغربية.ففي سلفيت، صادرت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، سيارة لجمع نفايات واعتقلت سائقها طه أبو حمدة في بلدة الزاوية، أثناء تفريغ النفايات بمنطقة خلة "ارميلة عيون الزاوية" غرب البلدة، واحتجزت العاملين نشأت نظمي ووئام صالح لمدة ساعتين.وفي ذات السياق، سلمت سلطات الاحتلال، صباح اليوم، إخطارا بوقف بناء سلاسل حجرية بأرض المواطن تيسير ناجي من بلدة كفر الديك غرب سلفيت، والتي تقدر مساحتها بـ30 دونما.وطالب الاحتلال، المواطن باقتلاع ما يقارب 200 شجرة زيتون مزروعة بالأرض، وأبلغوه بأنهم سيعودون للتأكد من اقتلاعها، بدعوى أن المنطقة أثرية ومصنفة "ج".يذكر أنه قبل عدة أيام أخطرت قوات الاحتلال المواطن صالح الشنار بإخلاء خمس دونمات من أرضه واقتلاع 60 شجرة زيتون في منطقة "خلة القمح" شمال بلدة كفر الديك، كما استولى مستوطنون على 4 دونمات من أراضي البلدة وسيجوها وزرعوها بالأشجار.وتواصل قوات الاحتلال منذ أشهر عمليات تجريف واسعة لأراضٍ تعود لمواطنين من قريتي سنيريا جنوب قلقيلية، ومسحة غرب سلفيت.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال تواصل أعمال التجريف في الأراضي المحاذية لمستوطنة "عتسفرايم"، الجاثمة على أراضي القريتين بهدف توسعتها، حيث تقدر مساحة الأراضي التي تم تجريفها إلى الآن نحو 50 دونما.وفي نابلس، أغلقت قوات الاحتلال الطرق الترابية بين سبسطية وبرقة والمسعودية شمال غرب المدينة، وأزالت لافتة تشير إلى قرية برقة.وتهدف سلطات الاحتلال من وراء ممارساتها الإرهابية، لفرض سيطرتها على أراضي الفلسطينيين لصالح التوسع الاستيطاني.وتصاعدت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، خلال عام 2021.