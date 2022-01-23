شؤون فلسطينية

حماس تُعقّب على الهتافات التي طالت الدول الخليجية وظهور صورة "الحوثي" بمسيرة بغزة

حماس تُعقّب على الهتافات التي طالت الدول الخليجية وظهور صورة "الحوثي" بمسيرة بغزة
رام الله - دنيا الوطن
عقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الأحد، على التصريحات التي صدرت مؤخرًا وما أُطلق في الساحة الفلسطينية من هتافات ضد دول عربية وخليجية، بأن ذلك "لا يعبر عن موقف الحركة".

وأكدت الحركة، في بيان وصل "دنيا الوطن" أن "سياسة الحركة معروفة وثابتة تقتضي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والنأي بالنفس عن الصراعات والنزاعات بينها، وضرورة تجنب كل ما من شأنه تمزيق صف الأمة ووحدتها، والإضرار بأمنها واستقرارها والدعوة لوقف الصراعات الداخلية والبينية في الدول العربية والإسلامية".

وأشارت إلى أنها "تشعر بأشد الألم إزاء كل قطرة دم تسيل من أي شخص من أبناء أمتنا في هذه الصراعات الداخلية".

وطالب البيان بضرورة حقن الدماء، ودعا إلى اعتماد لغة الحوار بدل الاقتتال حماية للأمة ومقدراتها، وتعزيز وحدتها في مواجهة الأخطار المحدقة بها.

وتمنت الحركة أن يعمّ الاستقرار والأمان والوئام دول أمتنا العربية والإسلامية كافة.

وقال البيان إن حماس تتبنى سياسة الانفتاح على مختلف دول وشعوب العالم، وخاصة الشعوب والدول العربية والإسلامية، التي هي موضع احترامنا وتقديرنا.

ولفتت الحركة إلى أنها تسعى إلى بناء علاقات متوازنة مع دول وشعوب العالم لما فيه صالح أمتنا وأمنها ونهضتها، وصالح قضيتنا وشعبنا وتعزيز صموده.

وأضافت حماس: "وإذ نؤكد أن صراعنا هو مع العدو الصهيوني، فإننا ندعو إلى تجنيب شعبنا المجاهد أي صراعات أخرى".

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