وزير الأوقاف يبحث تسجيل الأراضي الوقفية مع سلطة الأراضي

رام الله - دنيا الوطنبحث الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية مع رئيس سلطة الأراضي القاضي محمد غانم سبل التعاون المشترك وخاصة فيما يتعلق بتسجيل الأراضي الوقفية وآلية تذليل كافة الصعوبات التي تعيق استثمارها وتطويرها وتثبيتها, وذلك في إطار متابعتها للاملاك الوقفية وتثبيت تسجيلها بكافة المحافظات .ووضع البكري الحضور بصورة واقع الأملاك والأراضي الوقفية بالإضافة إلى تشخيص واقع العقارات الوقفية وعددها والعقود والاتفاقيات المنظمة وجهود الوزارة مع جميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة من أجل حل كافة القضايا العالقة .وأكد على استعداد الوزارة التام للتعاون مع سلطة الأراضي من أجل تذليل كافة المعوقات التي تواجه قرارات تثبيت أراضي الوقف وحمايتها وتطويرها .من جهته أبدى رئيس سلطة الأراضي إهتمامه في التصور الذي قدمه سماحة الوزير حول العديد من القضايا العالقة بين الوزارة وسلطة الأراضي، وأكد استعداد سلطة الاراضي على التعامل بإيجابية كبيرة بما فيه حفظ الأملاك الوقفية، وذلك لتحقيق رؤية وإستراتيجية الوقف وفق القوانين والأنظمة المتبعة.