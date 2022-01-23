العراق: إطلاق عملية أمنية واسعة ردا على هجوم "حوض العظيم"



وشدد على أن العملية الأمنية سوف تتواصل على الرغم من انخفاض درجات الحرارة وبرودة الجو والتضاريس المعقدة والحركة الصعبة داخل الأدغال والمسطحات المائية.



وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق أعلنت، الجمعة، مقتل ضابط وعدد من المراتب والجنود في الجيش، إثر هجوم إرهابي في ناحية العظيم في محافظة ديالى.



وأفادت وسائل إعلام عراقية، عن توجيه القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق عاجل بالهجوم الذي شنه تنظيم الدولة على سرية للجيش العراقي في محافظة ديالى.



يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم الدولة وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.



رام الله - دنيا الوطنأعلن السلطات العراقية، انطلاق عملية أمنية واسعة من عدة محاور لتفتيش وملاحقة فلول تنظيم الدولة في حوض العظيم في ديالى.جاء هذا في بيان صادر، اليوم الأحد، عن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، بحسب موقع (السومرية نيوز).وأوضح البيان أنه "في تمام الساعة 700 انطلقت ألوية الحشد الشعبي والتشكيلات المساندة لها في عملية أمنية واسعة لملاحقة عناصر تنظيم الدولة في حوض العظيم بجزأيها الشرقي والغربي".وبين المسؤول الأمني أن هذه العملية تأتي بهدف ملاحقة فلول داعش بعد الهجوم الغادر الذي طال عناصر الجيش العراقي في ناحية العظيم.