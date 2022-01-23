دولي

طائرة ركاب أمريكية تعود أدراجها بسبب راكبة.. ماذا حدث؟

طائرة ركاب أمريكية تعود أدراجها بسبب راكبة.. ماذا حدث؟
رام الله - دنيا الوطن
اضطرت طائرة تابعة لشركة "أمريكان إيرلاينز"، قادمة من ميامي، إلى الدوران لبعض الوقت في السماء، بعد أن رفضت أحدى المسافرات ارتداء القناع للوقاية من فيروس كورونا.

وبعد ذلك اضطرت رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 38 المتجهة إلى لندن، وعلى متنها 129 راكبا، للعودة من حيث انطلقت، وهبطت بسلام في مطار ميامي الدولي، حيث كانت الشرطة في استقبالها لاستلام السيدة الراكبة التي بدت في الأربعينيات من عمرها، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقالت شركة الطيران في بيان: "نشكر طاقمنا على احترافهم ونعتذر لعملائنا على الإزعاج".

من جهتها، قالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها شهدت "زيادة مقلقة" في عدد الحوادث التي تشمل ركابا مشاغبين. وحتى يوم الثلاثاء الماضي، قالت الوكالة إنها تلقت 151 بلاغا عن ركاب مشاغبين، وخاصة أولئك الذين يرفضون ارتداء الأقنعة.

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